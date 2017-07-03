Сыктывкарка Татьяна Александрова стала победителем окружного этапа Всероссийского конкурса сочинений «Я гражданин России»

Дипломы победителям вручили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов и председатель Комитета по образованию, председатель оргкомитета конкурса Жанна Воробьева.

Напомним, с 22 по 31 мая 2017 года учащиеся 7-11 классов города Сыктывкара принимали участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса сочинений «Я гражданин России».

В конкурсном сочинении Татьяна размышляла о том, как важно сохранять историческую память, знать славные страницы прошлого, традиции и как страшно слепо присоединяться к негативным оценкам всего происходящего в России. Любовь к родине, по мнению Татьяны, не возникает на пустом месте, её нужно терпеливо взращивать самому человеку, помня о том, чем ты обязан своему роду, семье, всем, кто тебя окружает.

Все участники конкурса в сочинениях выразили надежду на то, что, будучи взрослыми, состоявшимися в профессии, они смогут быть полезными и городу Сыктывкару, и Республике Коми.

По информации организаторов, целью конкурса является содействие возрождению традиций написания сочинения и воспитанию патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России.

Татьяна побывала не только на церемонии награждения победителей, но и была приглашена на Всероссийский бал выпускников «Алые паруса».

***Инициатором проведения Всероссийского конкурса стал аппарат Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. В Республике Коми конкурс был организован Министерством образования, науки и молодежной политики, проведен – ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования».

Победителями республиканского этапа конкурса наряду с Татьяной Александровой стали Мотин Александр, Буланова Марианна, Плоскова Екатерина, Евсеева Наталия, Селиверстова Мария, Бондаренко Екатерина, учащиеся школ № 12, 25,16 ,35, Технологического лицея, Женской гимназии, Гимназии имени А.С.Пушкина.

Татьяна награждена серебряной медаль «За особые успехи в учении» Республики Коми, активно занимается спортом, является кандидатом в мастера спорта по плаванию.

По сообщению администрации Сыктывкара