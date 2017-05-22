Сыктывкарского турслета «Майка» не будет

Традиционного туристского слета «Майка», который традиционно организовывал Молодежный центр Сыктывкара, в этом году не будет. Роспортебнадзор наложил запрет в связи с отсутствием эпидемиологической обработки от клещевого энцефалита в запланированном месте его проведения.

«Друзья, у нас пренеприятнейшее известие. Информируем вас, что в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Мутко В.Л. от 18.04.2017 №ВМ-П12-2408 на проведение полюбившегося всем нам турслета «Майка» Роспотребнадзором наложен запрет в связи с отсутствием эпидемиологической обработки от клещевого энцефалита в запланированном месте его проведения. Нам очень-очень-очень жаль…», — говорится в сообщении, выложенном в группе Центра ВКонтакте.

Слет, начиная с 2013 года, проводился Молодежным центром Сыктывкара ежегодно. Он собирал любителей туризма, учащихся в образовательных организациях города. В течение двух дней молодежь оттачивала навыки туризма и проводила экологические акции. В прошлом году он собрал 11 команд по шесть человек в каждой.

Руководитель туристского клуба «TouristCentr» при Молодежном центре Сыктывкара Андрей Ситар сообщил «Комиинформу», что раньше обрабатывать территорию никто не требовал. И несчастных случаев, включая укусов клещей, за четыре года проведения слета не было. Однако в связи с новыми правилами слет пришлось отменить.

С этого года Роспотребнадзор ужесточил требования к организации отдыха детей. Напомним, что под запретом оказались детские палаточные лагеря практически по всей территории Коми.

Илья Баканов