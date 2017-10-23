Третий слет РДШ Коми

Танцы, игры, мастер-классы.

В третий раз детский оздоровительный центр «Гренада» принимает республиканский слет Российского движения школьников. Он собрал более 200 детей, от Воркуты до Объячево. Это представители пилотных школ, «ветераны» движения, участники общероссийских событий РДШ с мая по октябрь. И представители школ, которые готовятся открыть у себя площадку организации, а сейчас перенимают опыт коллег.

Если год назад программа по некоторым причинам получилась скомканной, то сейчас все проходит по плану и отвечает общероссийской программе РДШ.

Как рассказала председатель регионального отделения Российского движения школьников Коми Ольга Медведева, программа пребывания детей разработана по федеральной модели. В слете принимают участие различные партнерские организации, которые помогают им увидеть масштабы движения, разнообразие его направлений.

Накануне в лагере побывали члены сыктывкарского совета ветеранов, которые представили военно-патриотическое направление РДШ. Ребята познакомились с подвигами Героев Советского Союза в Великой Отечественной войне и воплотили их с помощью реконструкции.

Также в «Гренаде» в рамках проекта «Классные встречи» побывала детская писательница Елена Габова.

«Дети просто выстроились в очередь задавать вопросы. Она читала свои произведения. Дети и взрослые остались под большим впечатлением, это стало ярким событием первого дня», — рассказала О.Медведева.

Сегодня вожатым подарили сборник легенд, составленный детьми и взрослыми Ассоциации детских организаций. В нем описан опыт участия ребят в различных российских лагерях, который станет пособием для вожатых.

Кроме того, на утренней линейке у руководителей регионального отделения РДШ появилась возможность лично вручить кубки и грамоты активистам за победы в различных конкурсах.

Сегодня занятия с детьми провели представители Роскомнадзора Коми. Школьники побывали на мастер-классе от газеты «Радуга» и получили советы от редактора «Комиинформа», как написать про свое событие так, чтобы попасть на ленту крупнейшего информационного агентства республики.

Занимательное занятие, посвященное мультипликации и клубам по интересам, провел организатор фестиваля «Сыр-кон» Прокопий Уляшов. В частности, он предложил участникам нарисовать супергероя, который символизировал бы одно из направлений движения.

Также в программе слета тренинги, деловые и просто игры, выборы в Большой детский совет. Закрытие смены состоится 26 октября.