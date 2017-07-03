Туристские карты Республики Коми

В Республике Коми появились тематические туристские карты региона, которые позволяют сконцентрировать в одном месте самые яркие и интересные для туриста достопримечательности.

Организатором проекта по созданию туристских карт выступило Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми совместно с Министерством здравоохранения Республики Коми, Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми. Также поддержку при разработке карт оказал Институт менеджмента и предпринимательства СГУ имени Питирима Сорокина.

По словам министра культуры, туризма и архивного дела региона Сергея Емельянова, на данный момент разработаны пять туристских карт Республики Коми: гастрономическая, промышленная, лечебно-оздоровительная, паломническая и инклюзивная.

«Данный проект популяризирует места отдыха, достопримечательности, объекты туризма на территории Республики Коми. Такой способ преподнесения информации позволяет максимально учитывать практичность и удобство использования карт, ведь они занимают мало места в дорожном наборе экскурсанта, а также открывают перед туристами много интересных возможностей, которые помогут незабываемо провести отпуск в нашей республике», – прокомментировал Сергей Емельянов.

Гастрономические туры – одно из новых направлений в туризме. Их цель – дегустация блюд, а также изучение традиций и особенностей традиционной кулинарии. Во время путешествий туристы знакомятся с местными продуктами и способами их приготовления. На гастрономической карте локально представлены уникальные для туриста продукты, которые можно попробовать в Республике Коми. Среди них –– местное пиво «Тагъясур», рыбный пирог «Черинянь», рыба печорского посола, оленина.

Промышленный туризм подразумевает экскурсии на действующие предприятия. В Республике Коми есть все ресурсы для развития данного вида туризма. В регионе функционируют крупные промышленные предприятия глобального значения, которые могут быть интересны гостям и жителям республики. Карта промышленных объектов отображает предприятия Республики Коми, доступные для посещения туристами. На карте представлены такие объекты, как АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ПАО «Комиэнерго», «Печорская ГРЭС». На данных предприятиях существует экскурсионная практика, реализуется ознакомительные посещения.

Лечебно-оздоровительный туризм – один из самых востребованных видов туризма. Карта лечебных ресурсов Республики Коми представляет собой перечень мест, где гости и жители республики могут получить санитарно-оздоровительные услуги. Среди них санатории и санатории-профилактории.

Паломнический туризм – разновидность религиозного туризма, совершаемого верующими людьми разных конфессий по святым местам. С помощью Паломнической карты Республики Коми туристы откроют для себя Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь, Кылтовский женский Крестовоздвиженский монастырь, Михаило-Архангельский мужской монастырь, Ионикиева келья, Свято-Стефановский Кафедральный Собор и Свято-Вознесенский Храм, места, наиболее посещаемые православными в республике.

Туристская инклюзивная карта г. Сыктывкара сформулирована на основе государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми, размещающихся на территории г. Сыктывкар, и представляет информацию об объектах доступных для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья.

По сообщению Минкультуры РК