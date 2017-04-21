У Союза коми молодежи «МИ» новый лидер

Союз коми молодежи «МИ» определился со своим председателем. Им стала Анна Махотина. Сегодня состоялась отчетно-выборная конференция организации, которая проводится каждые три года. На нее прибыли 42 делегата со всей республики.

Встреча началась с выступления воспитанников детского сада №47, в котором родному языку уделяют особое внимание. Малыши прочитали стихи и спели песенку о важности изучения коми.

Это выглядело символично еще и потому, что, казалось, бессменный руководитель «МИ» Яна Сажина решила не выдвигать свою кандидатуру, уступив дорогу молодым.

С напутственными речами к молодежи обратился член Совета Федерации России, один из апологетов коми движения Валерий Марков. Он рассказал о различных движениях и акциях, которые они проводят.

«Многие говорят, что нужна помощь извне. Они так говорят просто потому, чтобы ничего не делать. А надо брать в свои руки и делать самим», — призвал молодежь к активности В.Марков.

Заместитель министра национальной политики Вячеслав Попов уверен, что у молодежи много идей. Просто они стесняются их озвучивать. Чиновник призвал молодых активистов не стесняться и дал свой номер сотового телефона, чтобы они могли звонить ему напрямую.

«Я, конечно, не старик Хоттабыч, но чем смогу, помогу», — пообещал В.Попов.

Также перед молодыми коллегами выступил лидер МОД «Коми войтыр» Андрей Габов. Он рассказал о проектах движения и призвал в них участвовать

Я.Сажина доложила о деятельности «МИ» за последние шесть лет. В первую очередь, о проведении международного форума финно-угорской молодежи FUROR. Сами организаторы не ожидали, что форум примет такой размах. Активисты «МИ» участвовали в различных акциях по популяризации коми языка: от флешмобов до КВН и «Что? Где? Когда» на родной речи.

После пленарного заседания участники разделились на две площадки — «Коми язык как средство коммуникации молодежи» и «Популяризация коми языка и культуры как фактор устойчивого развития туризма в Республике Коми» — и устроили мозговой штурм.

После обеда настало время самого важного – выборов нового руководителя. На пост претендовали двое активистов: Анна Махотина, которую поддерживала Я.Сажина, и Александр Терентьев.

В итоге 25 делегатов высказались за то, чтобы коми молодежью вновь «рулила» девушка. Впрочем, Александр уступил ей совсем немного. В его поддержку высказались 19 активистов.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва