Участники квеста «1943. Все для фронта» узнают о важности работы в тылу

22 июля в городах страны Волонтеры Победы проведут Всероссийский исторический квест «1943. Все для фронта», посвященный вкладу тружеников тыла в Великую Победу. Участники Всероссийских исторических квестов Волонтеров Победы впервые отправятся не на передовую Великой Отечественной войны, а в советский тыл.

Они погрузятся в исторические события 1943 года и узнают, каких усилий стоило производство танков, орудий, машин, боеприпасов и всего необходимого для фронта. Командам предстоит сформировать трудовые бригады, организовать работу завода и наладить снабжение войск новой техникой. Традиционно сценарий и задания квеста будут основаны на достоверных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и тружеников тыла.

Участником квеста может стать любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте волонтерыпобеды.рф, а затем связаться с руководителем «Волонтеров Победы» в своем регионе. Для регистрации школьной команды необходимо связаться с региональным координатором «Российского движения школьников».

Всероссийский исторический квест – это новый формат изучения истории, предложенный Движением «Волонтеры Победы» в 2016 году. Участниками предыдущих квестов стали уже свыше 160 тысяч человек со всех уголков страны. В 2017-ом «Волонтеры Победы» приготовили новые темы, а также систему рейтинга. В течение года за успешное выполнение заданий участники квеста зарабатывают баллы. Осенью лучшие участники из разных регионов соберутся на финальной игре в Москве.

Организатором квестов является Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Федерального государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр» и Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

По сообщению Росмолодежи