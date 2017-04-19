Участники Школы межэтнической журналистики узнали об исчезнувших народах и как бесермяне свадьбы справляют

Слушатели Межэтнической школы журналистики продолжают знакомится с интересными аспектами освещения национальной тематики. 18 апреля студенты посетили Финно-угорский культурный центр РФ. Журналисты окунулись в мир уральских народов и познакомились с деятельностью Центра.

Многие этнографы и лингвисты утверждают, что прародиной финно-угорских и самодийских народов была территория Урала, отсюда и название – уральские народы. Об этом студентам рассказала заведующая отделом проектно-аналитической деятельности Центра Ольга Лапшина. Она отметила, что финно-угры обладают внешними признаками как монголоидной, так и европеоидной расы. Такое необычное свойство объясняется тем, что население сформировалось на границе ареалов двух рас.

В течение нескольких тысячелетий уральские племена расселялись по Европе и Западной Сибири, вследствие чего происходило взаимопроникновение в культуры и традиции других народов. Не могли не трансформироваться и языки. Современные уральские языки обладают огромным разнообразием и заметно отличаются друг от друга. Однако во все эти языки объединяет общий лексический пласт, позволяющий утверждать, что в древности существовал единый язык, «язык-основа», на котором говорили предки финно-угорских и самодийских народов. В настоящее время численность человек, говорящих на уральских языках, составляет примерно 24 миллиона.

По летописям и географическим названиям известны такие исчезнувшие финно-угорские народы как меря, мурома, мещеры. Считается, что ранее финно-угорские племена обитали и на территории центральной России. Некоторые ученые утверждают, что имя российской столицы имеет финно-угорское происхождение: «ва» значит вода, а «мос» – темный, болотистый.

Национальный состав регионов России очень разнообразен. Только в Республике Коми проживает около 130 народностей. Подобный факт наглядно подтверждает неразрывную связь между всеми народами, проживающими не только на территории нашей страны, но и во всем мире.

«На сегодняшний день этнокультурное языковое наследие некоторых финно-угорских и самодийских народов находится под угрозой исчезновения, – поделилась со студентами Ольга Лапшина. – Особенно это касается языков, например, вотского, ливского, ижорского, носителей которых осталось совсем немного».

В ходе экспедиции сотрудникам центра посчастливилось встретиться с представителями ливского народа, но никто из них не разговаривал на исконном языке. «Однако ливы осуществляют программу по ревитализации (возрождению) языка: создают специальные учебники, по которым пытаются снова выучить ливский язык. Многообразие языков, на которых говорят люди, можно сравнить с многообразием естественного мира. Вымирание языка наносит непоправимый ущерб культуре, искусству и науке».

Чем живет и дышит Финно-угорский культурный центр, журналистам рассказала специалист по проектной работе, Зоя Корнилова. Основными направлениями его деятельности является осуществление и поддержка различных международных и межрегиональных этнокультурных проектов, а также реализация культурно-просветительских программ.

За десять лет работы Финно-угорского центра родилось множество проектов, в том числе и долгосрочных. Один из самых ярких – международный фестиваль искусства и народного творчества «Финно-угорский транзит», проходящий с 2008 года. Помимо красочных костюмов, народных песен и танцев, в рамках фестиваля проходят различные круглые столы и мастер-классы.

Не менее интересным проектом Центра являются культурно-просветительские занятия «Уроки этнографии». Это цикл ознакомительных занятий, посвящённых родственным связям уральских народов, проблемам малочисленных этносов. Помимо лекционной части, на занятиях демонстрируются фильмы, созданные творческой группой Центра. В проекте принимает участие как молодежь, так и люди пенсионного возраста.

«Финно-угорский культурный центр всегда открыт для сотрудничества и дружбы с вами», – заключила Зоя Корнилова.

Следующей, кто знакомила студентов с работой журналиста в Финно-угорском культурном центре, стала член Гильдии межэтнической журналистики заведующая отделом информационной деятельности Анна Баженова. Специалист отметила, что сразу после открытия Центра был создан сайт www.finnougoria.ru. «Ведь если учреждения нет во всемирной сети, то создается впечатление, что его вообще не существует», – рассуждает Анна Баженова. «Фишка» сайта — оформление в ярком этнофутуристическом стиле. Рубрики сайта многосторонне отражают события этнокультурной жизни финно-угорских регионов России и стран мира.

Информационный центр «Финноугория» собирает и распространяет информацию о жизни финно-угорских народов, обеспечивает свободный доступ к этой информации и оказывает информационную поддержку этнокультурным мероприятиям коллег из регионов России и зарубежья. На портале www.finnougoria.ru открыта литературная страница «ЛОГОС» – электронная библиотека современной финно-угорской и самодийской литературы. Помимо размещения литературных работ молодых авторов, с 2011 года здесь публикуются произведения писателей-классиков, включённых в школьные учебные программы финно-угорских регионов России, что значительно облегчает нахождение нужных по программе произведений.

С 2008 года Финно-угорский центр выпускает культурно-этнографический журнал «Финноугория. Этнический комфорт». Издание знакомит читателя с историей различных народов, с их обычаями и традициями, обрядами, особенностями быта, секретами национальной кухни и медицины, традиционным и современным искусством.

Один из ведущих информационных проектов Финно-угорского центра – видеопортал «ФИННОУГРОвидение» www.finnougoria.tv. На портале размещаются видеоматериалы, подготовленные творческой группой Центра и партнёрами. По итогам крупных проектов создаются видеосюжеты и фильмы. Сейчас в видеоколлекции Центра находится пятнадцать фильмов о финно-угорских народах.

В 2015 году Центр выпустил интерактивную игру «Герои мифов и сказок финно-угорских народов России». Игра-раскраска адресована дошкольникам и младшим школьникам. Участнику предлагается раскрасить картинку, выбрать одному из девятнадцати (по числу финно-угорских и самодийских народов) героев соответствующую атрибутику и собрать пазл со всеми героями игры.

В завершение встречи журналистам показали занимательный этновидоролик «Как бесермяне свадьбы справляли…», где две колоритные возрастные героини с теплотой вспоминают, как они выходили замуж, как раньше проходили свадьбы и какие испытания устраивали родственники жениха невесте.

Яна Почтарева

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