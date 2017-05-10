Участники слета «Перпектива» приобщались к студенческому управлению

Более сотни студентов из более чем 20 профессиональных учебных заведений со всей республики стали участниками слёта «Перспектива», чтобы приобщиться к молодёжному самоуправлению. На протяжении шести дней плодотворной работы каждый из участников смог пройти обучение по шести направлениям: волонтёрство, медиа, тьюторство, студенческое самоуправление, творчество и социальное проектирование.

Слет, организованный Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Сыктывкарским торгово-экономическим колледжем и Сыктывкарским госуниверситетом им. Питирима Сорокина, проходил с 3 по 8 мая в ДООЦ «Гренада».

СГУ им. Питирима Сорокина, отвечающий за содержательный блок, подготовил для участников Слета насыщенную программу, состоящую из 6 ключевых направлений:

1. «Студенческое самоуправление»: включены обучение выборным механизмам органов ССУ, образовательные блоки и мастер-классы по основам нормативно – правовой базы ССУ, документообороту, информационному сопровождению деятельности органов ССУ, мотивации, привлечению и обучению актива, оценке качества образования, а также создание методологической базы развития деятельности органов ССУ.

2. «Творчество»: мастер – классы по проектированию творческих мероприятий (этапы организации), дизайну и разработке фирменного стиля мероприятия, продвижению творческого мероприятия в сети Интернет, анализу мероприятия после проведения, а также образовательные блоки, направленные на изучение и разработку культуры поведения event-менеджера.

3. «Тьюторство». В программу входят образовательные блоки по специфике работы тьюторов, психологии первокурсников, игротехнике, командной работе, взаимодействию с «трудными участниками», корпоративной культуре, созданию институтов тьюторства.

4. «Волонтерство» В образовательную программу включены блоки по менеджменту волонтерских организаций, нормативно – правовой базе волонтерской деятельности, лучшим практикам волонтерских объединений России. А также буду рассмотрены тренды волонтерской деятельности, командный менеджмент и стресс – менеджмент в волонтерской работе, SMM для волонтеров и другое.

5. «Медиа» — для молодых журналистов и активистов студенческих печатных и онлайн-СМИ, руководителей и активистов информационных направлений работы органов ССУ и ОСО, а также PR- и SMM-специалистов. В программу входят мастер-классы по следующим темам: популярная этнографика, информационное поле и формирование положительного имиджа, основы работы видеоорграфа и другое.

6. «Социальное проектирование»: этапы социального проектирования (процесс проектирования (этапы разработки проект), проектный менеджмент и анализ проделанной работы), позиционирование и продвижение проекта, оформление грантовых заявок и секреты его успешной презентации.

В организации образовательной программы приняли участие специалисты Республиканского центра поддержки молодежных инициатив. Стартовала образовательная программа с лекции директора центра Сергея Жеребцова на тему “Развитие молодёжной политики в Республике Коми”. Студенты познакомились с основными направлениями развития молодежной политики.

В рамках профильного дня «Добровольчество» в ДООЦ «Гренада» 4 мая выехал десант специалистов в области добровольческой деятельности под руководством руководителя центра развития волонтерства Ольги Бабюк. Студенты познакомились с основными направлениями добровольчества: социальное, экологическое, международное и Волонтерство Победы. Финалом дня стал мастер-класс на тему «Профессиональное добровольчество», в рамках которого участники слета узнали, как добровольчество можно сделать стилем жизни, и самостоятельно разработали проекты, в рамках которых могли связать добровольческую деятельность со своей профессией.

В профильные дни «Юнармии», организованных начальником Регионального центра по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Республики Коми Дмитрием Алексеевым в ДООЦ «Гренада» 4 и 6 мая проводились занятия по дисциплинам военно-патриотического воспитания. Студенты узнали про основные направления патриотической работы, основы военной службы, поисковой работы и тактических игр, а также о формах работы с ветеранскими и общественными организациями. Получены ответы на вопросы как создать юнармейские отряды, специфики занятий с юнармейцам и перспективы развития. До конца мая юнармейцы организуют работу по созданию юнотрядов в своих образовательных организациях.

7 мая состоялась деловая игра по социальному проектированию и торжественное закрытие слета. Итогом впитанных знаний стала защита собственных проектов, которые родились в командах студентов. В последний день лидерского счета ребята защищали свои идеи и задумки. Послушать их приехали представители министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Наталья Михальченкова вручила благодарности ребятам-организаторам слета. Финальным аккордом последнего дня стало то, что она сама подожгла костер и сыграла на гитаре, а ребята ей дружно подпевали.