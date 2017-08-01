Участником конкурса «Лучший призывник Республики Коми» от Ухты стал Анатолий Хлобыстов

Мы продолжаем знакомиться с финалистами республиканского молодежного конкурса «Лучший призывник Республики Коми — 2017». Участник Анатолий Хлобыстов родился и живет в городе Ухта.

В этом году он окончил школу, 11 классов. Уже несколько лет занимается в военно-патриотическом клубе “Пересвет”. Увлекается военно-спортивной игрой Страйкбол. Также вступил в ряды Юнармейцев. Несколько лет занимался биатлоном, после чего перешел на смешанные единоборства.

— Участие в конкурсе Лучший призывник позволит мне проверить себя на стойкость. Срочную службу хотел бы пройти в Воздушно-десантных войсках. После чего планирую пойти на службу по контракту, чтобы связать свою дальнейшую жизнь с военным делом, — рассказал Анатолий.