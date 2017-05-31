Ухтинец Евгений Грох стал победителем федерального проекта «Память поколений». О том, как проходила церемония награждения, рассказал сам Евгений.

В конце мая в Общественной палате Российской Федерации подвели итоги проекта «Эстафета поколений» и конкурса «Герои, живущие рядом». Мероприятие открыл Герой России Вячеслав Алексеевич Бочаров. Именно он первым прорвался в захваченную школу в Беслане и некоторое время держался там один, спас множество заложников, перетащив из простреливаемого спортзала, а затем при ликвидации террористов был тяжело ранен.

Радует, что молодежь активно откликнулась на инициативу: на конкурс было представлено более 700 работ. 38 отобранных наших роликов о ветеранах удостоились специального приза.

Было неожиданно из рук Руководителя Центрального Исполнительного комитета Российского Союза ветеранов Афганистана Владимира Васильевича Колесова получить медаль «За заслуги в патриотическом воспитании». В этой награде частичка труда и неравнодушия всех, кто мне помогал: Ксюши, Толи, Демида, Виктора Николаевича, Ани и еще многих-многих других. Это большой аванс для меня, и мы будем работать дальше. Есть новые идеи и мысли о том, как развивать наши начинания.

После завершения торжественной части я подарил Вячеславу Алексеевичу книгу «Живые легенды», которую со своей небольшой командой единомышленников выпустила Маргарита. Они собрали материал и деньги на выпуск книги, вечерами вбивали и редактировали записанные воспоминания ветеранов, верстали. Не за что-то, а просто потому, что так надо. Потому, что непростительно потерять наследие поколения, спасшего мир.

Когда держишь в руках получившуюся книгу, смотришь замечательные фотографии ветеранов, то понимаешь, что она сделана с душой.

С Маргаритой мы познакомились в социальной сети в тот момент, когда книга готовилась к выпуску. Она предложила опубликовать воспоминания и наших ветеранов, и мы успели подготовить материалы о троих ухтинцах.

Я рад, что чуточку причастен к этой масштабной работе и надеюсь, что на опыт ребят, создавших книгу, обратят внимание.