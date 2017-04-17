Утвержден состав штаба «Юнармии» в Коми

15 апреля в стенах Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И.А. Куратова состоялся Республиканский слет регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Республики Коми.

В рамках слета был утвержден состав штаба Регионального отделения и создание местных отделений в Ухте, Печоре, Вуктыле, Усть-Куломе, Прилузье и Корткеросе. Были избраны делегаты на Всероссийский слет движения, которое состоится 27 мая в Москве.

В состав штаба вошли представители ветеранских организаций, общественных организаций, образовательных учреждений, органов исполнительной власти региона.

Начальником штаба утвержден Дмитрий Алексеев, начальник Регионального центра по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию Республики Коми.

Организаторы слета выражают благодарность волонтерам и администрации Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И.А. Куратова за оказанную помощь при проведении слета.

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Состав штаба Коми регионального отделения «Юнармии»:

Людмила Жукова, председатель Коми Республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

Дмитрий Федин, комиссар Военного комиссариата Республики Коми

Максим Ганов, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Эдуард Мостовой, и.о. председателя Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Республики Коми

Дмитрий Беляев, директор Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И.А. Куратова

Дмитрий Алексеев, начальник Регионального центра по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию Республики Коми;

Виталий Матехин, председатель КРОО «Ветераны пограничных войск»

Александр Рассохин, руководитель исполкома Коми региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

Андрей Латкин, руководитель Военно-патриотического клуба «Разведка»

Владимир Осипенко, начальник отдела по подготовке к призыву граждан на военную службу военного комиссариата Республики Коми.

Александр Просужих, директор ГАУ ДО Республики Коми «Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма»

Алексей Пьянков, командир Сыктывкарской страйкбольной команды «Викинг»

Василий Андреев, региональный координатор РДШ в Республике Коми.

По сообщению Минобрнауки РК