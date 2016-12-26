В 2017 году «Юнармия» планирует создать свои штабы и отряды во всех городах и районах Коми

Об этом сообщил начальник регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Дмитрий Алексеев по итогам участия в конференции движения, которая состоялась в Москве. Конференция была посвящена организации работы юнармейского движения в российских регионах.

«Юнармия» в Республике Коми продолжит свое развитие. В 2017 году свои штабы и отряды мы планируем открыть во всех муниципалитетах региона. Юнармейцы будут изучать историю родного края, знакомиться с героями России и Советского Союза, в том числе уроженцами Республики Коми, заниматься военно-прикладными видами спорта. Также ребята будут посещать воинские части Министерства обороны Российской Федерации. Внимание будет уделено и участию во всероссийских мероприятиях, слетах и сменах. Например, на 2017 год запланированы профильные юнармейские смены в Орленке», — рассказал Д. Алексеев.

В конференции в Москве также приняли участие ученики Сосногорской кадетской школы.

«Работая в команде, общаясь с другими участниками мероприятия мы получили очень ценный и незаменимый опыт. От поездки у меня остались отличные впечатления и интересные воспоминания», — поделился участник слета, юнармеец Данил Евдокименко.

В рамках конференции состоялось расширенное заседание главного штаба движения, где были озвучены основные проблемы развития движения в регионах, представлены планы на 2017 год и успешные практики. Особое внимание было уделено взаимодействию «Юнармии» и «Российского движения школьников». Кроме того, юнармейцам провели интерактивную программу «Юнармейские рекорды»: ребята определили, кто из них самый высокий, а кто самый маленький, сразились в умении трубить в горн.

Для ребят были организованы экскурсии. Юнармейцы приняли участие в открытии памятника дважды Герою Советского Союза, маршалу Константину Константиновичу Рокоссовскому, и тактических играх на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот».

По сообщению Минобрнауки РК