В армию отправятся 900 сыктывкарцев

В 2017 году ряды Вооружённых сил РФ планируется пополнить 900 новобранцами из Сыктывкара. Соответствующую информацию озвучил сегодня в ходе общегородской планёрки военный комиссар города Сыктывкар, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми Игорь Безручко.
Как отметил военком, на призывную комиссию осенью 2017 года подлежат вызову 3391 человек. При этом планируется призвать и направить на военную службу около 900 человек.
Для прохождения военной службы призывники будут направляться:
– на Северный Флот – более 100 человек;
– в Сухопутные войска – около 600 человек;
– Воздушно космической обороны – 60 человек;
– в войска национальной гвардии России – 30 человек.
И другие войска Западного военного округа.
По состоянию на 17 октября 2017 года, на призывную комиссию вызывалось 476 человек, из которых явилось 438 человека. Направлен на дополнительное медицинское обследование – 81 человек. Неявка составила 38 человек.
Призваны и предназначены в команды 211 человек.
Для сравнения, на мероприятия, связанные с призывом в 2016 году подлежало вызову 3494 человек. При этом направлению на военную службу подлежало по заданию 670 человек. Задание выполнено в полном объёме.
По сообщению администрации Сыктывкара