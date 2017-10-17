В армию отправятся 900 сыктывкарцев

В 2017 году ряды Вооружённых сил РФ планируется пополнить 900 новобранцами из Сыктывкара. Соответствующую информацию озвучил сегодня в ходе общегородской планёрки военный комиссар города Сыктывкар, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми Игорь Безручко.

Как отметил военком, на призывную комиссию осенью 2017 года подлежат вызову 3391 человек. При этом планируется призвать и направить на военную службу около 900 человек.

Для прохождения военной службы призывники будут направляться:

– на Северный Флот – более 100 человек;

– в Сухопутные войска – около 600 человек;

– Воздушно космической обороны – 60 человек;

– в войска национальной гвардии России – 30 человек.

И другие войска Западного военного округа.

По состоянию на 17 октября 2017 года, на призывную комиссию вызывалось 476 человек, из которых явилось 438 человека. Направлен на дополнительное медицинское обследование – 81 человек. Неявка составила 38 человек.

Призваны и предназначены в команды 211 человек.

Для сравнения, на мероприятия, связанные с призывом в 2016 году подлежало вызову 3494 человек. При этом направлению на военную службу подлежало по заданию 670 человек. Задание выполнено в полном объёме.

По сообщению администрации Сыктывкара