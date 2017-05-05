В городах Коми будут открыты клубы немецкой молодежной организации «WIR»

Представителей немецкой молодежи со всех уголков Республики Коми собрала Ухта, где прошел Республиканский тренинг для актива молодежной организации российских немцев «Zusammen» («Вместе»). Инициатором проведения проекта выступила молодежная общественная организация российских немцев в Республике Коми «WIR» («МЫ»). По словам председателя организации Софьи Фельцингер, целью тренинга стало сплочение актива «WIR».

«Пришло время вывести команду на более высокий уровень работы, тем более что я вижу наш потенциал. Уверена, что тренинг стал стимулом для формирования как минимум трех опорных молодежных клубов на территории республики, а именно в Сыктывкаре, Ухте и Сосногорске», — отметила С. Фельцингер.

На открытии проекта участников приветствовали председатель Немецкой национально-культурной автономии в Республике Коми Елена Копп, председатель Ухтинского общества российских немцев «Freiheit» Владимир Яговкин и директор экспертно-аналитического центра Ухтинского государственного технического университета и старший активист молодежного немецкого движения в Республике Станислав Автамонов. Они пожелали молодому поколению «впитать полученные на Тренинге знания и применять их на практике, радуя новыми проектами и достижениями».

В первый день на расширенном собрании Совета «WIR» председатель организации рассказала о проводимых на территории России проектах от самоорганизации российских немцев и других конкурсах. Кроме того, в повестке поднимались такие важные вопросы, как деятельность Организации во второй половине 2017 года, создание молодежных клубов в городах Республики Коми, создание виртуального методического центра российских немцев. Молодежь активно принимала участие в обсуждении. По результатам собрания был уточнен и принят план деятельности Организации. Было решено создать молодежные клубы в Сыктывкаре и Сосногорске. Сформирована организационная команда, которая займется разработкой и созданием методического центра.

В воскресный день ребята успешно освоили 4 блока информации: Командообразование (модератор Алина Петухова), Самоорганизация российских немцев (Елена Копп), Этническая идентичность (Софья Фельцингер), Медиаработа (Инна Фролова). Тренерами проекта выступили сами активисты молодежной организации «WIR», они поделились знаниями и материалами, полученными ими на проектах Немецкого молодежного Совета Урала Jugendzentrum Ural и Немецкого молодежного объединения Jugendring.

Вечером был устроен совместный просмотр видео-спектакля «Нудль зуппе» с интерактивными вставками: ребята сопереживали историям героев не только посредством слуха и зрения, но также разучили народный танец Променад и научились игре «Камушки».

В Центре немецкой национальной культуры города Ухты участники тренинга приняли участие в праздновании Maifeiertag (Майского праздника). Татьяна Медведева, директор Центра, и сотрудники организовали фестиваль немецкой культуры: богиня Майя одаривала щедрыми дарами, а юношам пришлось потрудиться, чтобы найти себе невесту по душе. Конечно, не обошлось и без Maibaum (Майского дерева), возле которого были исполнены немецкие танцы и игры.

Молодежь познакомилась с деятельностью Центра. Ребятам провели экскурсию, начиная с классов творчества до залов, где располагаются уникальные выставки. Елена Бротт, глава лютеранской общины города Ухты и бывший председатель Ухтинского общества российских немцев «Freiheit», познакомила с выставочными экспонатами. В первом зале можно было прикоснуться к быту российских немцев: шпрухи, немецкие костюмы, вышитые наволочки, старинные книги. Во втором зале были представлены экспонаты периода Великой Отечественная войны и депортации по национальному признаку. По словам ребят, в этом зале бросается в глаза большой стол, на котором расположилась сталинская лампа, и экспозиция «Запретная зона», которая рисует страшную картину жизни в Ухтлаге. В этом же зале разместились работы российского немца, художника Николая Миллера.

По итогам тренинга Софья Фельцингер выразила надежду, что приобретенные знания и навыки пригодятся ребятам в жизни и лягут в основу развития немецкого молодежного движения в Республике Коми.

По сообщению Миннаца РК