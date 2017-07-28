В Кировской области познавали Республику Коми

24 июля направление «Гражданская активность» смены Российского движения школьников в детском лагере «Колос» Кировской области провело квест-игру по станциям «Я познаю свой край – Республику Коми с РДШ». Лагерь на час превратился в одну большую Республику, каждый уголок — в определенный город, а вожатые преобразились в коренных жителей нашей Республики Коми и знакомили ребят с традициями родного края.

На первой станции «Ухта» отряды знакомились с пословицами и поговорками Коми края. Им предлагались различные слова, из которых ребята сами складывали пословицы и поговорки.

В городе «Инта» ребята узнали о традиционных музыкальных инструментах народов коми: пу барабан, сярган – трещетка, гум полян, сюмод буксан, шур — шар и другие. Ребятам было предложено интересное задание: ведущий говорил название инструментов, а ребята должны были на слух нарисовать его. Далее отряд вместе с вожатыми сравнили свои инструменты, как он выглядят в их воображении и как на самом деле. В итоге, ребята познакомились с историей инструментов и их применением.

Самой интересной станцией на взгляд ребят, оказалась «Воркута», на которой отряды знакомились с гербами городов Республики Коми. Для начала ребятам пришлось вспомнить, как выглядит тот или иной герб города, далее собрать герб из кусочков пазл. Ребята с легкостью справились даже с таким заданием.

На станции «Печора« ребята не только получали новые знания по истории коми края, но и открывали в себе поэтические таланты.

А на станции «Усинск» отряды писали небольшое стихотворение на тему «Родной край». Самую высокую оценку жюри поставило за стихотворение 2 отряда.

Одной из самых познавательных станцией стал город «Сыктывкар». Ребята переводили русские слова на коми язык, такие как здравствуйте, доброе утро, спокойной ночи.

Также была станция и для любителей искусства. Ребят знакомили с коми орнаментом, и по итогу они нарисовали герб своего отряда в коми стили, с использованием орнамента.

Закончился квест веселыми коми играми. Больше всего отрядам запомнились игры «Отбивка оленей», «Рыбаки и рыбки» и «Тройной прыжок».

По сообщению РДШ Коми