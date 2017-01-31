В Койгородке пройдут зимние молодежные игры

5 февраля в Койгородке в пятый раз подряд пройдут ставшие уже традиционными межрайонные молодежные состязания «Койгортса тöвся восрöмъяс». Как сообщила молодежному порталу «Твоя Параллель» один из организаторов соревнований, лидер молодежного движения Койгородского района, депутат Совета МР «Койгородский» Юлия Данилова, вновь в зимних забавах, помимо хозяев, будут участвовать команды Прилузского, Сысольского, Сыктывдинского районов.

В программу состязаний войдут национальные конкурсы, такие, как командное преодоление расстояния с препятствиями на лыжах, прыжки через нарты, установка чума, разведение костра; метания тензея на хорей, охотничий путь (для капитанов), бег на лыжах, метание топора (копья). И конечно же, самый любимый конкурс — стенка на стенку.

В прошлом году в этносоревнованиях участвовали шесть команд по шесть человек в возрасте от 18 до 35 лет. Как отмечают организаторы, количество гостей год из года увеличивается. В этот раз помимо команд из муниципалитетов в играх будет принимать участие сборная команда «РССМ» — российский союз сельской молодёжи».

«Мы с нетерпением ждем гостей — молодёжь юга республики. Ведь коми национальные игры — это не только повод встретиться и весело провести время. Прежде всего, это приобщение молодежи к традициям и культуре коми предков», — заявила Ю.Данилова.

Главные организаторы игр: администрация МР «Койгородский», Койгородское представительство МОД «Коми войтыр», Койгородское объединение молодёжных инициатив.

Твоя Параллель

Фото предоставлены организаторами игр