В Коми появилось первое местное отделение Российского союза сельской молодежи

15 мая в актовом зале администрации Усть-Куломского района состоялась учредительная конференция первого местного отделения РССМ в Республике Коми.

В начале конференции с приветственным словом к делегатам обратился руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан. Он поддержал инициативу ребят и призвал представителей общественных организаций района к сотрудничеству с создаваемым местным отделением. Далее заместитель председателя регионального отделения Александр Ермолин рассказал о цели мероприятия и предоставил слово председателю регионального отделения Анне Чуб, которая вкратце рассказала о деятельности организации, целях, задачах, реализуемых проектах и о ее главной движущей силе – активистах.

«Совместными усилиями гораздо проще решать проблемы, с которыми сталкивается сельская молодежь, легче общаться с представителями власти, добиваться результатов и реализовывать проекты. Именно в объединении неравнодушных и активных ребят и заключается главное преимущество союза. А в рядах Российского союза сельской молодёжи таковых десятки тысяч почти со всех регионов нашей страны. И нас не только слышат, но и слушают! Власть открыта для диалога: и участие в нашей конференции руководителя района — наглядное тому подтверждение!», — подытожила своё выступление председатель отделения.

Собравшиеся единогласно поддержали идею создания местного отделения и проголосовали за это. В Совет Усть-Куломского отделения вошли активисты и общественники района. Председателем местного отделения была выбрана заведующий общим отделом администрации Усть-Куломского района Ирина Зезегова. В своем выступлении вновь избранный председатель обозначила дальнейшие планы отделения и призвала молодежь активно участвовать в деятельности созданного отделения.

По сообщению РССМ Коми