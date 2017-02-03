В Коми стартует III Республиканский конкурс «Спасибо деду за Победу»

Начался прием заявок на участие в III Республиканском конкурсе «Спасибо деду за Победу», приуроченном к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году тема конкурса посвящена роли женщины на войне.

Конкурс проводится с целью формирования у молодого поколения патриотического сознания, верности Отечеству, гордости за своих предков, за достижения своей страны, сохранения и укрепления памяти о событиях Великой Отечественной войны. В конкурсе могут принять участие представители или коллективы образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, детских общественных объединений и организаций. Тема конкурса этого года – «Женщина на войне».

Работы принимаются в нескольких номинациях: лучшее эссе (стихотворение), лучший рассказ, лучшая презентация, лучший плакат, лучший фото-, видео-, аудиопроект на тему, в рамках тематики.

Конкурс проводится с 1 февраля по 15 мая 2017 года в два этапа. На первом этапе, до 30 апреля 2017 года, принимаются заявки участников и материалы на конкурс. На втором этапе, который продлится по 15 мая 2017 года, жюри рассмотрит поступившие работы, подведет итоги и определит победителей.

Заявки и работы принимаются в Доме дружбы народов Республики Коми: 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74.

Телефоны: 8(8212)21-54-57, 8(8212)244-144, e-mail: ddnrk@mail.ru.

Положение о конкурсе опубликовано на сайте Дома дружбы народов Республики Коми http://ddnrk.rkomi.ru/page/16320/.

Организаторы конкурса: Министерство национальной политики Республики Коми, ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми» при участии Регионального отделения Военно-исторического общества в Республике Коми.