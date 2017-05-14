В Коми выбрали лучших добровольцев

Форум «Доброволец Республики Коми» завершился подведением итогов регионального этапа конкурса «Доброволец России – 2017». Экспертное жюри работало в ДООЦ «Гренада» в течение трех дней. Призеров и победителей выбирали из 50 претендентов.

Самой массовой номинацией стала «Юный доброволец». Арсений Сажко из Троицко-Печорска признан лучшим в категории «Юный доброволец: от 8 до 13 лет». В следующем возрастном сегменте, от 14 до 17 лет, победила Татьяна Супрядкина из Объячево.

Призер номинации «Юный волонтер Победы» — Влад Тюрнин, Троицко-Печорск.

Призер номинации «Юный эко-волонтер» — Иван Сергиенко, Троицко-Печорск.

Призер номинации «Юный социальный волонтер» — Раиса Пасынкова, Сыктывкар.

Призеры номинации «Юный событийный волонтер» – сыктывкарцы Ксения Микушева и Рафига Насурлаева.

В категории от 18 лет также были определены победители и призеры номинаций. Призер номинации «Экологическое волонтерство» — Анастасия Никифорова, Сыктывкар.

Призер номинации «Медицинское волонтерство» — Милана Босенко, Сыктывкар.

Победитель номинации «Социальное волонтерство» — Екатерина Филипеня, Усинск.

Победитель номинации «Культурно-просветительское волонтерство» — Олег Исаков, Сыктывкар.

Инна Васякина и Жанна Вуккерт стали победителями номинации «Организатор добровольческой деятельности».

Кроме того, благодаря призерам номинации «Гимн Добровольцев» Константину Фрейману и Анне Рубцовой у добровольцев Республики Коми теперь есть свой гимн.

Теперь лучшие волонтеры республики будут участвовать в российском финале конкурса.

На образовательных площадках форума участники прослушали лекции по самым актуальным направлениям развития добровольческой деятельности и провели форсайт-сессию по разработке плана действий в рамках Года добрых дел.