В Норвегии обсудили подготовку кадров для Арктических зон

В High North Center Норд Университета (Будё, Норвегия) состоялся международный семинар «Знания для будущего» и открытие весеннего семестра в Школе Бизнеса (Business School). Участие в семинаре и обсуждениях приняли проректор по внешним связям УГТУ Георгий Коршунов и директор Института экономики, управления и информационных технологий Михаил Петров.

Мероприятия включали в себя доклады и последующие дискуссии на тему, с какими сложностями университеты сталкиваются в настоящее время и каким образом взаимодействуют в рамках образовательного процесса с промышленными компаниями. На эту тему Георгий Коршунов выступил с докладом об опыте работы и взаимодействия с партнерами в Ухтинском университете. Тема доклада «Кадровое, научно-инновационное и коммуникационное сопровождение создания и развития опорных зон развития АЗ РФ в контексте решения государственных задач популяризации рабочих и инженерных профессий в Арктической зоне РФ, развития межрегионального сотрудничества, кооперации с бизнесом и усиления информационного присутствия РФ в Арктике».

В семинаре приняли участие других партнерских вузов Норд Университета, а также представители компаний Total E&P Norge AS, Petroartic, RN Nordic oil AS и другие. Кроме того, в рамках встреч прошли обсуждения возможных вариантов развития сотрудничества между университетами и компаниями.

По сообщению пресс-центра УГТУ