В Объячево показали Печоро-Илычский заповедник

21 января в школе села Объячево активисты объединения «Новое поколение» под руководством педагога — организатора Лазутиной Е.М. поддержали акцию «Всероссийский заповедный урок» и провели увлекательные занятия «Заповедные природные территории России и Республики Коми» для 6б,6в,7б и 8б классов.

В ходе «заповедных уроков» учащиеся обсудили такие вопросы, как: «что значит особо охраняемая территория?», «почему возникает необходимость защиты и охраны природы?» Ребята получили представление об особо охраняемых территориях, углубили знания о заповедниках, национальных парках, как Российской Федерации, так и Республики Коми. Также им показали фильм о Печоро-Илычском государственном природном заповеднике.

В заключение учащимся предложили поучаствовать во флешмобе «Поздравь свой заповедный остров со 100-летием заповедной системы». Все желающие могут сделать открытку или поздравительное фото и разместить в соцсетях (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram и др.) с едиными хэштегами. На сайте заповедныйурок.рф создана возможность генерации такой открытки. Каждый может поздравить со столетним юбилеем несколько заповедных территорий, а при желании – даже все.