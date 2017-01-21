В Объячево составили «Письмо Победы»

Акция «Письмо Победы» прошла 20 января на базе молодежного центра «Моя территория» в Объячево.

Как рассказала координатор муниципального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Екатерина Вахнина, Волонтеры Победы и представители федеральной пилотной площадки РДШ с удовольствием написали письма со словами благодарности ветеранам, пожелания здоровья и бодрости духа. Ведь листа бумаги так мало, чтобы сказать «спасибо» за их героический подвиг! Но история о них навсегда останется в наших сердцах! Мы помним, мы гордимся!

«Каждый должен задуматься о том, каков его личный вклад в сохранение памяти, как он может помочь ветеранам сегодня. И акция «Письмо Победы» поможет в этом», — в свою очередь считает член актива Татьяна Супрядкина.

Позже письма будут переданы в муниципальный штаб ВП Койгородского района.