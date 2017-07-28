В Объячево сыграли в краеведческий брейн-ринг

27 июля на базе МЦ «Моя территория» состоялся брейн — ринг «Знай наше!», посвященный истории и культуре Республики Коми. В игре приняли участие две молодёжных команды из числа активистов села Объячево.

Участникам брейн — ринга предстояло ответить на ряд вопросов о известных людях Республики, узнать по старым фотографиям здания и улицы с. Объячево, отгадать тайну «чёрного ящика» и познакомиться с коми народным фольклором.Команды «Администрации» и «Союза молодёжи села» успешно справились с заданиями и показали себя знатоками истории, культуры, традиций Республики Коми и Прилузского района. Наибольшее количество баллов набрала команда «Союз молодёжи села», которая и стала командой — победительницей.

По сообщению Союза молодежи села Объячево