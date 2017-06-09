В преддверие Дня России в Усинске прошел субботник

Молодежь привела в порядок излюбленное место усинцев и гостей города — стелу «Полярный круг», которая находится в 80 км от города на трассе Усинск — Харьяга.

Организовали акцию по покраске знака и уборке прилегающей к нему территории Управление образования АМО ГО «Усинск», Усинское местное отделение ВПП «Единая Россия» и Общественный совет АМО ГО «Усинск». Транспорт для участников субботника предоставил ООО «Технотранс». В субботнике приняли участие представители советов молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», ООО «РН-Северная нефть», Усинского филиала ООО «Буровая компания «Евразия», депутаты Молодежного парламента МО ГО «Усинск» IV созыва, а также студенты Усинского филиала УГТУ и ГПОУ «Усинский политехнический техникум».

Субботник проходит ежегодно, молодежь планирует сделать его доброй традицией. Единственное, о чем они мечтают, чтобы все, кто посещает памятный знак, не оставляли автографы на стеле и мусор вокруг знака.

По сообщению отдела молодежной политики Усинска