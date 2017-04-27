В Представительстве Коми в Питере прошел обучающий семинар для студентов

В Национальной гостиной Республики Коми прошел образовательный тренинг «Публичные выступления. Искусство коммуникации», который посвящен публичным выступлениям и ораторскому мастерству и направлен на то, чтобы познакомить участников с правилами и способами взаимодействия с аудиторией и улучшить свою речь.

Участие в образовательном тренинге приняли студенты и выпускники высших учебных заведений Санкт-Петербурга, уроженцы Республики Коми.

Опытом работы в области публичных выступлений поделилась художественный руководитель Дома молодежи «Пулковец», режиссер Екатерина Андреева.

В программе были рассмотрены вопросы, посвященные процессу построения публичных выступлений. Участники тренинга узнали о позах, жестах и интонации, был проведен голосо-речевой мини-тренинг.

Вторая часть семинара прошла в практическом формате. Участникам было предложено попробовать себя в роли ведущего и записать стихотворение одного из коми поэтов на видео. В дальнейшем видеоролики будут использованы для трансляции на YoTube канале медиаакции «С любовью к Республике Коми».

«Я впервые проводила тренинг для людей не творческих профессий, и боялась, что аудитория не воспримет материал. Но мои опасения оказались напрасными. Ребята вовлеклись в процесс, и после теоретического вступления активно окунулись в практику. Мы смогли освоить достаточно большое количество разделов из голосо-речевого тренинга: поработали над дыханием, типами выдоха, звуко-высотным диапазоном, над дикцией и интонацией. Многие упражнения требовали включения воображения, и в этой части ребята меня очень порадовали, старались в полную силу. Больше всего меня поразила работа ребят над стихотворным текстом. Каждый мой комментарий они впитывали, воспринимали и обрабатывали. Я надеюсь, что им пригодится опыт, который они сегодня получили», — отметила Екатерина Андреева.

«Я впервые побывала на тренинге в Представительстве Республики Коми. Очень интересно и с пользой провела время. Екатерина Андреева рассказала нам о секретах искусства коммуникации, о структуре публичного выступления, об интонации, позах и многом другом, что позволит быть хорошим оратором. Кроме этого, мы выполняли множество практических заданий, позволяющих понять, как применять полученные знания. Я уверена, что полученные знания пригодятся мне в дальнейшем. Спасибо за полезное, интересное, живое мероприятие!», -поделилась впечатлениями студентка Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Вероника Шомысова.

По сообщению Представительства РК в Северо-Западном регионе РФ