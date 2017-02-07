В Щельяюре состоялся первый выпуск пожарных кадетов

4 февраля в поселке Щельяюр Ижемского района состоялся первый выпуск пожарных кадетов. Четырнадцать мальчишек и девчонок с пятого класса постигали азы пожарного дела и получили подтверждающие свидетельства. Поздравили своих подопечных и работники пожарной части № 211 противопожарной службы Республики Коми.

Торжественное построение, вынос знамени, гимны Российской Федерации и Республики Коми. Поздравить девятиклассников с получением свидетельств пришли родители, представители военного комиссариата Ижемского района, администрации поселка, начальник пожарной части № 211 Михаил Рочев и коллектив поселковой пожарной части.

От Управления противопожарной службы и гражданской защиты Республики Коми кадетам, показавшим особые успехи в освоении пожарного дела, вручили грамоты. Отметим, что ребята с пятого класса, помимо общеобразовательных предметов, учили такие предметы, как «Пожарное дело», «Строевая и огневая подготовка», «Военная история» и другие. И, конечно же, неоднократно выезжали на интересные и познавательные сборы: в город Сыктывкар – на сборы «Юный спасатель», в село Коровий Ручей Усть-Цилемского района – на военно-полевые сборы «Северная крепость».

«Ребята, поздравляю вас с получением свидетельств пожарного-кадета! За эти годы вы узнали много нового и полезного, приобрели верных товарищей, — обратился к кадетам начальник пожарной части № 211 Михаил Рочев. – Я надеюсь, что по окончанию школы кто-то из вас решит стать пожарным и, отучившись, вернется в родной поселок. В вас мы видим надежную смену!»

По окончании торжественной части состоялся концерт, на котором мальчишки и девчонки показали свои таланты. Завершился праздничный день чаепитием.

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В 2016/2017 учебном году обучение по программе дополнительного образования «Пожарный кадет» продолжают школьники четырех школ республики: в с. Зеленец и Ыб Сыктывдинского района, с. Сторожевск Корткеросского района и п. Щельяюр Ижемского района. Всего в 19 кадетских классах обучаются более 230 учащихся.

По сообщению Управления противопожарной службы и гражданской защиты РК