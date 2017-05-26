В Сыктывкаре будущие призывники боролись за право стать лучшими

В муниципальном отборе к республиканскому конкурсу «Лучший призывник Республики Коми» приняло участие более 60 юношей, которые сражались между собой в технической и физической подготовке: стрельба из малокалиберной винтовки, сборка и разборка автомата Калашникова, подтягивание на перекладине, челночный бег с упражнением «переворот покрышки», толчок гири, метание гранаты и кросс на 3 километра.

Победителей и призеров этом конкурсе не назвали. Пока определили по тройке самых достойных призывников из Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов. Их будут дополнительно тренировать для финала конкурса «Лучший призывник Коми-2017».

По мнению самих участников и орагинзаторов, конкурс прошел, по традиции, успешно. Многие отметили личный интерес, возможность проверить свои силы.

Такой конкурс в Сыктывкаре проводится ежегодно в целях воспитания у призывной молодёжи позитивного отношения к службе в рядах Вооружённых Сил РФ и формированию у призывников интереса к военной службе.

Организаторами конкурса в 2017 году выступили МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара», Военный комиссариат города Сыктывкара,

Сыктывдинского и Корткероского районов Республики Коми, а также региональное отделение ДОСААФ России Республики Коми.