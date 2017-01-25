В Сыктывкаре началась конференция «Отечество — земля Коми»

В Гимназии искусств при Главе РК на двадцатую конференцию «Отечество — земля Коми» собрались более ста юных краеведов из 19 городов и районов Коми. В течение трех дней они будут представлять на суд жюри свои исследования по истории, культуре и природе родного края.

Своим вниманием церемонию открытия почтил член Совета Федерации от правительства Коми Дмитрий Шатохин.

«Конференция несет две миссии. Первая — закрашивает белые пятна на карте республики. Мы узнаем о наших неизвестных деревнях. Вторая — вы получаете навыки исследовательской работы», — обратился к участникам сенатор. Он передал оргкомитету три календаря об Ульяновском монастыре, которые передадут наиболее ярко проявившим себя участникам.

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Коми Максим Ганов сообщил, что по результатам конференции отберут наиболее достойные работы, которые получат награды не только республиканского, но и федерального уровня.

Затем он вручил республиканские премии по поддержке талантливой молодежи двум участницам конференции — Елизавете Зяблицевой и Кристине Сухаревой. А также благодарности некоторым наставникам.

Как сообщил первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Роман Полшведкин, «Отечество — земля Коми» включена в перечень республиканских мероприятий, приуроченных к Году экологии в России. Но это еще и Год особо охраняемых природных территорий. И ему приятно, что есть работы, посвященные этой теме. От проекта ПРООН ГЭФ он передал в оргкомитет три набора с познавательными играми и полезной информацией, которые вручат победителям секции «Природное наследие Коми края. К туристскому мастерству».

Секция «Культурное наследие Коми края» традиционно одна из самых популярных. Попробовать свои силы в ней решился и девятиклассник из Усинска Олег Вокуев.

«На конференцию приехал в первый раз. В прошлом году тоже посылал работу, но приехать не смог. Мы сделали и привезли исторические костюмы и постановку коми сказки. Очень хотим победить. После девятого класса поступаю в Гимназию искусств и потом хочу работать в театре», — поделился своими планами школьник.

Не меньшее внимание уделено «Историческому наследию Коми края» с подсекцией «Выборы в истории Республики Коми».

«Мы участвуем в качестве соорганизаторов конференции с 2009 года. Тема сложная, тем более для школьников. Поэтому очень рады каждому участнику, который берется за исследования истории выборов. С каждым годом количество участников увеличивается. Если поначалу это были один-два человека, то сейчас представили семь работ», — рассказала член Избирательной комиссии Республики Коми Татьяна Тимофеева.

Еще одна значимая секция — «История политических репрессий. Великая Отечественная война в истории Республики Коми». Ее главный идеолог, а также председатель жюри Михаил Рогачёв не смог лично присутствовать на открытии, но напутствовал участников с помощью видеообращения. В частности, он не исключил, что в этой конференции вполне могут быть дети участников первого «Отечества — земля Коми».

Кроме того, впервые за двадцатилетнюю историю конференции конкурс экскурсоводов выделен в отдельную секцию «Юные экскурсоводы». Ребята покажут свои разработки по проведению собственных экскурсий, подготовленных на материале музеев в родной местности.

Имена лучших юных краеведов назовут 27 января.

Илья Баканов

Фото пресс-службы Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма