В Сыктывкаре объявлен набор в третью Школу межэтнической журналистики

Школа межэтнической журналистики «Опыт освещения межнациональных отношений» объявляет набор слушателей. Коми станет одним из 23-х регионов, где в этом году пройдут курсы. Для региона это уже третий опыт участия в проекте Гильдии межэтнической журналистики.

Занятия будут проходить одновременно по единой программе в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Барнауле, Волгограде, Воронеже, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Красноярске, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пскове, Самаре, Саранске, Сыктывкаре, Томске, Чебоксарах, Улан-Уде, Элисте и Якутске. Студенты-журналисты из двадцати трех регионов России познакомятся с этнокультурным многообразием РФ, особенностями освещения межнациональных отношений в СМИ, получат представление об этике этножурналиста, посетят мероприятия и национальные праздники.

Значительная часть учебного времени будет посвящена практическим занятиям. Лучшие студенты получат возможность опубликовать свои материалы на страницах и в эфире региональных и федеральных СМИ. В процессе занятий школы пройдут видеоконференции со студентами-журналистами других регионов, будут реализованы совместные исследовательские проекты.

По окончании обучения студенты получат сертификаты. Лучшие выпускники примут участие в выездной отчетной конференции, которая пройдет в июле в Москве, а также в учебном пресс-туре в один из национальных регионов РФ. В Москве они прослушают лекции ведущих преподавателей МГУ на специальном семинаре.

Занятия в Школе бесплатны. Продолжительность обучения — три месяца. Занятия начнутся с февраля и будут проводиться раз в неделю. Слушателями школы могут стать студенты профильных факультетов (специальность «Журналистика») и молодые журналисты в возрасте до 28 лет, интересующиеся этнокультурной и межэтнической тематикой. Прием осуществляется на конкурсной основе. Дата собеседования будет озвучена после записи в индивидуальном порядке.

Запись на собеседование — по электронной почте p.romanova@mail.ru. Тема письма: Школа. В письме необходимо указать ФИО, название учебного заведения и курс или место работы, дату рождения, телефон для связи.

***Проект осуществляет Гильдия межэтнической журналистики при господдержке, выделенной в качестве президентского гранта на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.