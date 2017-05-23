В Сыктывкаре определят лучшего призывника

25 мая в Сыктывкаре состоится муниципальный этап конкурса «Лучший призывник Республики Коми – 2017». В нём примут участие более 50 юношей, которых ожидает череда испытаний – стрельба из малокалиберной винтовки, сборка и разборка автомата Калашникова, подтягивание на перекладине, челночный бег с упражнением «переворот покрышки», толчок гири, метание гранаты и кросс на 3 километра.

Лучший юноша отправится на республиканский этап конкурса, который состоится в августе в канун празднования Дня Республики Коми. До этого времени он будет проходить усиленную физическую, огневую, строевую, радиохимическую и медицинскую подготовку.

Конкурс проводится в целях воспитания у призывной молодёжи позитивного отношения к службе в рядах Вооружённых Сил РФ и формированию у призывников интереса к военной службе.

Мероприятие организовано военным комиссариатом г.Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми совместно с Управлением образования МО ГО «Сыктывкар» и Сыктывкарской школой ДОСААФ.

*** Конкурс состоится 25 мая 2017 года в 09:00 на базе Сыктывкарской школы ДОСААФ России по адресу Сысольское шоссе, 64.

По сообщению администрации Сыктывкара