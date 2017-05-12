В Сыктывкаре пополнились ряды юнармейцев

12 мая ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» полнились 106 «новобранцами» из числа кадетов 5-7 классов школы № 25 и учащихся военно-патриотического клуба «Зарница» Центра дополнительного образования детей № 25 «Радость».

В обращении к юнармейцам начальник управления образования мэрии Ольга Бригида напомнила, что военно-патриотическое движение создано по инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу во всех субъектах страны. Движение призвано объединить в своих рядах спортивных, целеустремленных, ведущих активный образ жизни, любящих свою Родину ребят.

— Сегодня вы вступаете в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Это важное событие в вашей жизни и жизни школы. Служение Отечеству во все времена было почетно. Мы гордимся вами! Вы являетесь примером для детей и молодежи, — отметила начальник управления.

На церемонии также присутствовали представители военного комиссариата Республики Коми, городского совета ветеранов, депутатского корпуса, участники Великой Отечественной войны.

Торжественную клятву учащихся принял начальник штаба местного отделения военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Виктор Олохов. Под звуки гимна юнармейского движения «Служить России» подросткам вручили значки.

После чего состоялись показательные выступления учащихся военно-патриотического клуба «Зарница» по сборке и разборке автомата и демонстрации приемов рукопашного боя.

*** Сегодня в городе насчитывается 306 юнармейцев. 200 учащихся города (представители школ №№ 12, 18, 31 и эжвинского клуба «Ратник») были зачислены в ряды раньше.

Юнармейцы принимают активное участие в военно-спортивные играх, спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, вахтах памяти и походах по местам боевой славы, организуют посты у обелисков и мемориалов, благоустраивают места памяти, оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

По сообщению администрации Сыктывкара