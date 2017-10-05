В Сыктывкаре представили Молодежный клуб РГО

В рамках Всероссийского фестиваля наук в Сыктывкаре 5 октября прошла презентация МК РГО на базе СГУ им. Питирима Сорокина. Участники узнали об основных направлениях деятельности молодежного клуба, проектах РГО, в которых могут поучаствовать ребята в возрасте 14-35 лет, и задали интересующие вопросы.

«Основной задачей мероприятия являлась найти активную интересующуюся молодежь, которым интересен туризм, краеведческая деятельность, география и тема волонтерства. Приятно, что многие участники, но из числа взрослого поколения, наслышаны о деятельности Русского географического общества, некоторые — могут перечислить некоторые проекты. Из числа молодого поколения единицы знают о деятельности РГО. Поэтому на презентации ставка была сделана в том числе на учителей как проводников географического образования и воспитания,» — пояснила А. Боос, руководитель МК РГО на базе СГУ им. Питирима Сорокина.

Все присутствующие были приглашены на ближайшие мероприятия, инициатором проведения которых выступает МК РГО на базе СГУ им. Питирима Сорокина:

1) открытое совместное заседание МК РГО Русского географического общества на базе ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; Центра патриотического и гражданского воспитания; Клуба путешественников РК; Центра биосферного воспитания «Биармия», которое состоится 11 октября 2017 г. в 18.30 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Старовского, 55, ауд. 14.

2) III Всероссийский географический диктант, который пройдет 26 ноября 2017 г. в 12.00 по адресу: г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55, ауд. 411, 412.