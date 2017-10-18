В Сыктывкаре завершился турнир по тактической игре «Лазертаг» среди старшеклассников

На протяжении трех дней школьники, члены юнармейских отрядов и клубов военно-патриотической направленности принимали участие в тактической игре «Лазертаг». В этом году было рекордное число команд — 69. Состязались в двух возрастных категориях: 8-9 классы и 10-11 классы.

Военно-тактическая игра «Лазертаг» повышает не только военно-патриотическое воспитания школьников, а также формирует высокие нравственные качества, воспитывает у участников дисциплину, чувство коллективизма, инициативу и волю.

В каждой возрастной категории определили лучшие команды по 3 призовым местам.

В возрастной группе 10-11 классы лучшими стали учащиеся школы №35, второе место заняла команда Коми республиканского лицея при СГУ им. П. Сорокина, третье место — школа №43.

В возрастной группе 8-9 классы, лучшими оказались Технический лицей, второе место заслужено заняла команда Выльгортской школы №2» , а третье место – школа 35.

Все участники получили дипломы за участие, а команды, занявшие призовые места в каждой группе, награждены дизайнерскими кубками, медалями и дипломами.

*** Организаторами являются управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара», Центр военно-патриотического воспитания г. Сыктывкара, совместно с «Лазертаг клуб «Полигон11».