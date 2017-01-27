В Сысольском районе определили «Лидеров XXI века»

27 января на базе кинотеатра «Мир» села Визинга состоялся районный конкурс среди учащихся старшего звена «Лидер XXI века», посвященный Году экологии. Он собрал участников детских объединений и органов ученического самоуправления, которые обладают организаторскими способностями и принимают активное участие в общественной жизни школ района.

Участие приняло 6 самых активных и ответственных ребят из Сысольского района, Это: Алина Волкова и Карина Парначева, участницы школьного волонтерского движения «Добро своими руками» Визингской школы (руководитель Ирина Александровна Морозова), Александр Сельков, член Совета старшеклассников Чухлэмской школы (руководитель Владимир Николаевич Забоев), Карина Сосипатрова, которая представила Большой Совет Пыелдинской школы (руководитель Мария Михайловна Сизганова), Татьяна Старцева из детского объединения «Ювента» Первомайской школы (руководитель Мария Николаевна Выставкина), Лев Шадрин, представивший детское объединение «Ростки добра» Визиндорской школы (руководитель Виктория Викторовна Тищенко).

Учащиеся соревновались в трёх конкурсных испытаниях «Визитная карточка», «Сюжетно-ролевая игра» и «Творческий экспромт».

В «Визитной карточке» ребята рассказали о деятельности своего объединения и раскрыли свою роль в работе объединения.

В «Сюжетно-ролевой игре» участники побывали в роли ученых-исследователей, а в дальнейшем в роли спасателей, которые отправились в будущее на машине времени.

«Оказавшись там, вы увидели ужасную картину. Всюду были разбросаны груды мусора, не осталось живых деревьев, растительности, все вокруг стало искусственным, ядовитый смог заполонил землю, вам становится тяжело дышать, периодически перехватывает дыхание из-за нехватки кислорода. Тысячи людей погибли из-за тяжелых заболеваний. Мир сменил яркие краски на серые и мрачные. Ужаснувшись, вы возвращаетесь в настоящее и принимаете решение спасти Землю. Для этого вам необходимо предпринять ряд действий, чтобы не допустить экологической катастрофы»

Творческий экспромт заключался в защите эскиза баннера по заданной экологической проблеме.

Работу участников оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли: А.А.Батищев, первый заместитель руководителя, Ю.А.Кутькин, ведущий специалист-эксперт Сысольского районного комитета по охране окружающефй среды, А.Ф.Сажина, заведующая методическим кабинетом Управления образования и С.В.Александровна, методист кинотеатра «Мир» с.Визинга

После бурного обсуждения члены жюри выявили двоих победителей. Ими стали: Лев Шадрин, представивший детское объединение «Ростки добра» Визиндорской школы (Руководитель Виктория Викторовна Тищенко) и Карина Парначева, участница школьного волонтерского движения «Добро своими руками» Визингской школы (Руководитель Ирина Александровна Морозова).

По сообщению группы «Молодёжь Сысолы»