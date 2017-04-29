В Ухте собрались юные краеведы Коми

29 апреля в Центральной библиотеке Ухты состоялась республиканская краеведческая конференция «Республика Коми: нити времён и судеб», посвящённая 95-летию Общества изучения Коми края.

Организатором конференции, помимо Общества, являются Федерация туризма РК, Управление культуры МОГО «Ухта», городской клуб «Краевед», при поддержке ООО «Газпром трансгаз Ухта».

В трёх секциях конференции выступило 36 краеведов Республики Коми из разных городов и районов. Причём на каждой секции выступали как взрослые, опытные исследователи, так и школьники. Все были в равных условиях. Приняли участие в конференции и участники 1-го потока Всероссийского конкурса «Отечество», проходившего в Москве в начале апреля: Дмитрий Сорвачёв из Ухты, Яков Политов из Усть-Вымского района и Валерия Поповой из Усть-Цильмы.

Результаты докладов «шокировали» не только жюри секций, но и весь оргкомитет мероприятия. На секции «Личность в истории Республики Коми» диплом победителя за первое место получил Дмитрий Сорвачёв, воспитанник школы-интерната № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он рассказал о деятельности директоров школы № 1 и ГПЛ с 1932 года по настоящее время. В секции «Туризм и краеведение» также одержал победу Яков Политов, с успехом представив на суд жюри доклад «История старого глобуса». Валерия Попова получила диплом участника за доклад об истории детского фольклорного коллектива «Лапушки».