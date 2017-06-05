В Усть-Цилемском районе пройдут военно-полевые сборы «Северная крепость — 2017»

С 5 по 8 июня в с. Коровий Ручей Усть-Цилемского района состоятся традиционные военно-полевые сборы «Северная крепость — 2017», в которых примут участие учащиеся кадетских классов Республики Коми, офицеры и преподаватели кадетских классов, государственные и общественные организации, поддерживающие кадетское движение.

В предстоящих сборах примут участие более 60 учащихся из городов Ухта и Сосногорск, из сёл Усть-Кулом, Сторожевск Корткеросского района, Щельяюр Ижемского района, а также кадеты МБОУ «Кадетская СОШ» с.Коровий Ручей. Сборы проводятся в виде теоретических и практических занятий по различным направлениям военной, противопожарной и спасательной деятельности. Для участия в сборах учебные заведения Республики Коми провели специальный отбор кадетов, поскольку условия проведения занятий требуют от участников определенных знаний и навыков в области основ военной службы, оказания первой медицинской помощи и общефизической подготовки. Во время проведения сборов кадеты находятся на казарменном положении в условиях военного лагеря, из числа кадетов и офицеров назначаются наряды для поддержания порядка и обеспечения пропускного режима на территории лагеря.

В рамках сборов состоятся полевые военно-тактические выходы, экологическая акция «Речная лента», практическое занятие «Поисковые работы на Вахте памяти», военизированная эстафета с элементами пожарно-прикладного спорта и другие мероприятия.

Организаторы — МБОУ «Кадетская СОШ» с. Коровий Ручей, администрация МР «Усть-Цилемский», ГКУ РК «Управления противопожарной службы и гражданской защиты» Комитета РК ГО и ЧС, военный комиссариат Усть-Цилемского района по Республике Коми, компания «ЛУКОЙЛ-Коми».

По сообщению УППС и ГЗ