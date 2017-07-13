В Усть-Куломском районе устроят познавательно-экстремальный велопробег

5 июля в день 88-летия Усть-Куломского района стартует двухдневный велопробег, организованный Усть-Куломским землячеством в Сыктывкаре и администрацией района. Он пройдет по туристическим маршрутам и достопримечательностям Усть-Куломского района уже во второй раз. Заезд получил название «Через седой Тиман-2017». Ожидается, что в нем примут участие около 50 велолюбителей из Сыктывкара и Усть-Кулома. В этом году велопробег посвящен памяти одного из его идейных вдохновителей, трагически погибшей Раисы Шаховой.

Как сообщает один из организаторов велопробега Александр Лебедев, в этом году путешествие пройдет в большей степени по природным и ландшафтным объектам, главным из которых станет посещение карьеров Тиманского кряжа.

Не обойдется и без деревенского колорита. После старта с главной площади Усть-Кулома, который послужит началом празднования Дня образования района и самого села, участники отправятся в путь по шоссе и в первый день проедут более 45 километров. Участники посетят заброшенную деревню, в которой проживает всего один человек, Борис Мингалёв, или, как его ласково называют в районе, дядя Боря. Он расскажет об особенностях своей жизни вне цивилизации, угостит чаем на травах из самовара.

Далее по маршруту туристы посетят Шараёльский карьер, карьер Асыв-Вож, Дзеджимский, Жежимский и Шерьягский карьеры. Это своего рода экологические памятники, по которым можно изучить, как жила наша земля сотни тысяч лет назад, какая была растительность, животный мир. Для участников будут проведены экскурсии по этим объектам.

На следующий день начнется экстремальная часть маршрута. Необходимо будет пройти 33 километра пути по лесным тропинкам и тягунам. Кроме того, участникам предстоит преодолеть вброд реку.

По окончании маршрута любители активного отдыха посетят краеведческий музей, который находится на родине известного Коми писателя Виктора Напалкова, в деревне Жежим. Участники увидят удивительные и редкие экспонаты быта коми крестьян, жителей маленькой, но богатой историческими событиями деревни, пообщаются и с писателем.

Илья Баканов