В Воркуте определили лучшего призывника года

Муниципальный этап Республиканского молодежного конкурса «Лучший призывник Республики Коми – 2017» проводился отделом молодежной политики администрации Воркуты, городским военным комиссариатом, местным отделением ДОСААФ России в Воркуте, войсковой частью № 97692 при содействии управления физической культуры и спорта и государственного профессионального образовательного учреждения «Воркутинский политехнический техникум».

12 участников из горно-экономического и медицинского колледжей, политехнического техникума померялись силой и выяснили, кто же будет представлять наш город на республиканском этапе конкурса в августе этого года.

В конкурс были включены упражнения, учитывающие наставления по физической подготовке в Вооруженных силах Российской Федерации, утвержденных приказом Министра обороны Российской Федерации:

1. Упражнение № 4 Подтягивание на перекладине.

2. Упражнение № 5 Поднимание ног к перекладине.

3. Упражнение № 6 Подъем переворотом на перекладине.

4. Упражнение № 7 Подъем силой на перекладине.

5. Упражнение № 15 Наклоны туловища вперед.

6. Упражнение № 16 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.

7. Упражнение № 42 Челночный бег 10×10 м.

8. Упражнение Пулевая стрельба из пневматической винтовки.

Всем молодым людям, принимавшим участие в конкурсе будет предоставлена возможность выбора места прохождения военной службы по призыву, с учетом требований по комплектованию воинских команд и установленным штабом Северного Флота заданием на призыв осенью 2017 года.

Главный судья Олег Гарбузов в самом начале конкурса лично продемонстрировал участникам технику выполнения упражнений.

Настоящим примером для подражания стал преподаватель политехнического техникума Эдуард Глушков, выполнивший упражнение «Подъем переворотом на перекладине» лучше, чем все участники конкурса.

1 место — Раговский Александр, ГПОУ «ВГЭК» — 554 очка

2 место — Плигач Леонид, ГПОУ «ВГЭК» — 482 очка

3 место — Махсудов Шукирхон — 408 очков

4 место — Вшивков Илья, ГПОУ «ВГЭК» — 406 очков

5 место — Гочелашвили Илларион, ГПОУ «ВГЭК» — 404 очка

6 место — Юсупов Фанзиль, ГПОУ «ВМК» — 366 очков

7 место — Овчаров Андрей, ГПОУ «ВГЭК» — 332 очка

8 место — Кузнецов Илья, ГПОУ «ВПТ» — 321 очко

9 место — Ананьин Максим, ГПОУ «ВПТ» — 320 очков

10 место — Баринов Антон, ГПОУ «ВПТ» — 210 очков

11 место — Дорфман Александр, ГПОУ «ВПТ» -196 очков

12 место — Георгиев Александр, ГПОУ «ВГЭК» — 146 очков

По условиям республиканского конкурса, участники должны иметь категорию здоровья не ниже А1-А2. Поэтому к участию в республиканском этапе в августе этого года будет готовиться выпускник горно-экономического колледжа Леонид Плигач, резервный кандидат: Шукирхон Махсудов.

По сообщению отдела молодежи Воркуты