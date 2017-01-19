В Воркуте провели Заповедный урок

В этом году заповедная система России отметила 100-летний юбилей. 19 января во Дворце творчества детей и молодежи Воркуты, был проведен единый заповедный урок. Цель всероссийского мероприятия познакомить школьников с особенностями заповедной системы, ее ролью в сохранении культурного и природного наследия страны, вовлечь детей в природоохранную деятельность, способствовать формированию у них экологической культуры.

В рамках урока юные воркутинцы просматривали поучающие видеоролики, отвечали на вопросы, выполняли интерактивные упражнения. По окончании мероприятия школьники разделились на несколько групп, и каждая подготовила плакат-поздравление для Печеро-Илычского биосферного заповедника, который расположен на территории Республики Коми.

«За один урок возможно только начать рассказывать о заповедной системе России, поэтому в ближайшее время будет подготовлена еще серия аналогичных уроков», — рассказала о ближайших планах педагог-организатор Дворца Александра Якимова.

Стоит сказать, что заповедный урок не прошел бесследно, ведь каждый из участников вынес для себя определенные истины. «Люди создали заповедники, чтобы отдать природе то, что сами же у нее забрали. Мы – часть природы, поэтому если будем губить ее, в конечном итоге погубим и себя», — поделилась своими мыслями участница урока Екатерина Фирсова.

Елизавета Хоша,

Клуб начинающих журналистов «Полярная сова»