В Зеленецкой школе состоялся первый выпуск кадетов-пожарных

12 мая в Зеленецкой средней школе состоялось торжественное мероприятие «Выпускной кадетский бал». Свидетельства о прохождении обучения по программе дополнительного образования «Пожарный кадет» получили пятнадцать девятиклассников.

Поддержать ребят пришли не только родители, но и многочисленные гости. Среди них были начальник ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» Александр Сыскин, первый заместитель руководителя администрации МР «Сыктывдинский» Любовь Доронина, глава Зеленца Владимир Козлов, духовный наставник кадетов отец Владимир и другие.

Кадеты-выпускники продемонстрировали гостям и будущим кадетам – четвероклассникам — строевую подготовку и, конечно же, станцевали вальс.

Свидетельства об окончании курса обучения кадетам-девятиклассникам вручал начальник ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» Александр Сыскин. «Обучаясь по программе дополнительного образования «Пожарный кадет», вы получили основы спасательного и пожарного дела. Уверен, что вы всегда придете на помощь к тем, кто в этом нуждается. Конечно, не все из вас станут пожарными либо спасателями, но, уверен, станете настоящими патриотами своей родины, нашей республики», — сказал, поздравляя ребят, начальник региональной противопожарной службы.

Как отметила директор школы Маргарита Дубняк, кадеты-выпускники достойно представляли школу на различных мероприятиях в селе, районе и республике. За пять кадетских лет ребята были участниками различных сборов, смотров, соревнований, правительственных концертов. Она поблагодарила всех, кто стоял у истоков зарождения кадетства в школе и кто работает с учащимися сегодня, особую благодарность выразила Управлению противопожарной службы и гражданской защиты, сотрудничество с которым продолжается четыре года.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным чаепитием.

По сообщению УППС и ГЗ РК