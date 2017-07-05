Виктория Некрасова из Коми получила сто тысяч на «Территории смыслов»

Стали известны первые победители конкурса молодежных проектов на Всероссийском образовательном молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме». 18 участников получили рекомендательные сертификаты на получение грантов на общую сумму три миллиона рублей.

Среди победителей есть и участница из Республики Коми. Виктория Некрасова получит сто тысяч рублей на реализацию своего проекта «Перспектива».

«Чтобы успешно войти в социальное пространство, равноправно в нем участвовать, выдержать конкуренцию, нужны люди особой энергетики, особого понимания проблемы, со своеобразным набором свойств и качеств. Таких людей принято называть лидерами, способными взять на себя инициативу и ответственность за принимаемые решения. Лидер – это начало действия, это человек, который через собственные амбиции реализует общественный интерес. Проект «Перспектива» — это площадка для проведения обучающих программ студентам средних профессиональных образовательных учреждений в Республике Коми. Целью данной программы является создание условий для реализации лидерского потенциала студентов, через активное включение его в работу органов студенческого самоуправления», — говорится в описании проекта.

Всего для участия в конкурсе молодежных проектов было подано 206 заявок. Однако не все проекты были оформлены по установленной форме и не все прошли процедуру регистрации для участия в конкурсе. Также некоторые участники решили не принимать участие в публичной защите проектов. В итоге, в конкурсе приняли участие 111 проектов.

Эксперты конкурса оценивали проекты по 10-балльной шкале по 8 критериям: актуальность, креативность, эффективность, профессиональность, адресность, практическое применение, масштабность, публичность.

*** Первая образовательная смена «Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ» была организована на форуме впервые и завершила работу 2 июля. Ее участниками стали 1000 представителей студенческих клубов, студенческих СМИ и студенческого актива со всей России.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. В этом году площадка примет 7 тематических смен. Участниками второй смены станут 1000 молодых специалистов в области ИТ и смежных высокотехнологичных отраслей.