Волонтеры Победы Коми почтят павших в годы войны Свечами памяти и «Судом над фашизмом»

В День памяти и скорби в каждом городе и районе республики Волонтеры Победы Коми третий год подряд зажгут «Свечи памяти». Как рассказала руководитель республиканского штаба «Волонтеров Победы» Анна Гагарина, в Сыктывкаре всероссийская акция «Свеча Памяти» традиционно состоится 22 июня в 4 часа утра у мемориального комплекса «Вечная Слава». В ней примут участие представители власти, активисты общественных объединений и организаций и просто неравнодушные граждане. В столице планируется зажечь 400 огней Памяти.

В Инте 22 июня акция «Свеча памяти» пройдет у монумента «Клятва», а на могилах героев будет выставлен почетный караул, который вместе с первыми лицами города зажгут Свечи памяти в память о подвигах наших соотечественников.

Кроме того, Волонтеры Победы Инты совместно с активистами молодежных общественных объединений «осудят» фашизм и его предводителей. Активисты подготовили театрализованное представление «Суд над фашизмом» для молодежи города, которое состоится 20 июня в 11:00 и в 16:00.

«Отрадно, что с каждым годом людей на акцию приходит все больше. Приходят и семьями, очень приятно видеть малышей со свечой в руках. Это значит, что каждый житель нашей республики передает «огонь памяти» своим друзьям, знакомым, семье. Очень важно не дать погаснуть «огню памяти» в наших сердцах. Мы призываем каждого прийти и зажечь Свечу памяти в своем городе в память о своем герое», — пригласила к участию в акции жителей Коми А.Гагарина.

Всего в Республике Коми зажгут не менее двух тысяч Свечей памяти.

Илья Баканов