Волонтеры Победы Коми проявили себя в Барнауле

Делегация из Республики Коми побывала на слете руководителей «Волонтеров Победы» в муниципалитетах и общественных центрах в вузах и ссузах. Встреча проходила с 28 сентября по 1 октября на базе АлтГТУ им.Ползунова.

Как сообщили «Твоей Параллели» в региональном штабе движения, за три дня участники слета смогли разобраться в работе каждого направления ВОД «Волонтеры Победы», а также прокачали себя благодаря тренингам по выбору, которые проводила дирекция Центрального Штаба.

«Благодаря знаниям, которые я обрела на слете, у меня появились новые идеи по развитию муниципального штаба в своем городе. Например, я поняла, как правильно распределять функции в своей команде, и даже попробовала применить навыки на практике», — поделилась своими впечатлениями Ольга Подольская.

Несмотря на насыщенную образовательный блок, участникам удалось насладиться красотами Алтайского края и даже развить свои творческие способности.

«Для меня самым запоминающимся внеучебным мероприятием оказался креативный тренинг «Фотография Победы» . Он помог мне выйти за грани зоны комфорта и раскрыть себя. Теперь я смогу научить этому и своих ребят»,- рассказала Анастасия Рочева.

Поездка не обошлась и без заслуженных наград. Из почти 200 участников сразу двум девушкам из Коми, Дарье Белоглазовой и Юлии Денисовой, удалось войти в двадцатку лучших.

«Для того чтобы получить приз, нам пришлось выполнить 20 дополнительных заданий. Главная трудность каждого задания заключалась в ограничении времени. Сейчас мы поняли, что не стоит бояться трудностей, ведь они приводят к достижению цели и еще раз убедились, что являемся частью лучшей команды!» — отметили победительницы.