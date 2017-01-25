Волонтеры Победы Воркуты напишут письма ветеранам и снимут видеописьма

Бывает подвиг одного человека, двух, сотен, тысяч, а бывает подвиг всего народа. Такой великий подвиг совершил советский народ в годы Великой Отечественной войны и мы, их потомки, обязаны помнить тех, кому обязаны жизнью и свободой. Воркутинские «Волонтеры Победы» проводят акцию «Письмо Победы», стартующую 27 января, в День снятия блокады Ленинграда.

Воркутинские Волонтеры Победы в рамках данной акции запланировали проведение Уроков мужества «Блокада Ленинграда» для учащихся 4-6 классов школ города, на которых ребята напишут письма с благодарностью нашим дорогим ветеранам.

Совместно с акцией «Письмо Победы» Волонтеры Победы Воркуты запустили акцию « Видео-письмо» – обращение к нашим дорогим ветеранам.

Самые душевные видеописьма будут опубликованы в группе «Волонтеры Победы.Воркута» и «Волонтеры Победы.Республика Коми», на сайте волонтёрыпобеды.рф (в разделе «Региональные новости»).