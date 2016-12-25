Воркутинские студенты читали стихи
24 декабря 2016 года в зрительном зале Воркутинского музыкального колледжа прошел гала-концерт II открытого городского литературного конкурса-фестиваля «Рифма вслух».
На концерте прозвучали поэтические произведения на русском языке отечественных авторов и стихи собственного сочинения в исполнении студентов – победителей фестиваля.
Первое место в номинации «Стихотворения собственного сочинения» занял студент 1 курса политехнического техникума Кирилл Букин.
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