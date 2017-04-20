Всероссийский тест по истории Великой Отечественной Войны пройдет в Коми

22 апреля в 11.00 по местному времени в рамках всероссийской акции «Каждый день горжусь Россией», в Республике Коми, как и во всех других субъектах Российской Федерации, пройдёт Тест по истории Великой Отечественной Войны, который позволит оценить уровень исторической грамотности населения страны. Организаторами Теста в нашем регионе выступит Молодёжный парламент Республики Коми.

Участие в Тесте является добровольным и бесплатным. Всего участникам предложат за 30 минут ответить на 30 вопросов, которые охватят не только военные события, но и подвиги героев, жизнь тыла, освобождение от фашизма Европы. Для прохождения онлайн-Теста участнику необходимо заполнить форму с данными и заданиями на сайте Теста.

К проверке знаний привлекут и иностранцев. Акция, которая за рубежом будет иметь название «Тест по истории победы над фашизмом», пройдет более чем в 30 странах. Для этого задания переведут на шесть языков.

Координатором акции «Каждый день горжусь Россией» в Республике Коми выступит Председателя комитета по социальной политике Молодёжного парламента РК — Логинов Илья.

— Наша задача привлечь внимание к сохранению знаний. Никакие библиотечные или архивные фонды не смогут заменить народную память. Мы рады, что наша инициатива ежегодно поддерживается стольким количеством неравнодушных людей, среди которых большинство молодежь. Особенно важно, чтобы молодые люди помнили и имели четкую позицию о событиях Великой Отечественной войны.

Узнать подробнее об акции вы можете по телефону — 89129553770 Логинов Илья.

ilya.jk2014@gmail.com ; kdgr11@mail.ru

https://vk.com/id63422591 ссылка на VK

#каждыйденьгоржусьРоссией #МПРК #МПГД #МПРФ #кдгр

Желающих принять участие в акции будут ждать на следующих площадках:

1. МБУ «Княжпогостская МЦБС», центральная библиотека г. Емвы. (г. Емва, ул. Дзержинского д.128а)

Серенкова Екатерина Владимировна тел.:89220887964

Городской округ «Вуктыл»

2. МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» (г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.20)

Ксения Стеценко, тел. 89125541902,

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» (с. Подчерье, ул. Лесная, д.21), Вячеслав Викторович Пархомец, тел.8(82146)96298,

4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» (с. Дутово, ул. Комсомольская, д.24), Мелёхин Сергей Алексеевич, тел.8(82146)93125,

Троицко-Печорский район:

5. МОУ «Основная общеобразовательная школа» (Троицко-Печорский район, пст. Нижняя Омра, Советская, д.38)

Копылова Александра Андреевна тел.: 89041053488

6. МУК «СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПСТ.ЯКША» (п. Якша, Школьная улица, 27), Сергиенко Ирина Борисовна тел.: 89121380388

7. МУК «СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПСТ.КОМСОМОЛЬСК-НА-ПЕЧОРЕ»

(п. Комсомольск-на-Кечоре, улица Краснодарская, 4)

Мигурская Наталья Сергеевна тел.: 89121323988

8. МУК «СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С.ПОКЧА» (с. Покча, Школьная улица, 4)

Растворова Елена Алексеевна тел.: 89125486579

9. МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст. Приуральский

(Троицко-Печорский район, пст. Приуральский, ул.Ленина д.11)

Мезенцев Антон Борисович 88213894181

10. МУК «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

(пгт. Троицко – Печорск, кв. Южный, д.12)

Мезенцева Татьяна Николаевна 89829546700

11. МБОУ «Основная общеобразовательная школа» (пгт.Троицко-Печорск, ул. Ленина, 17)

Попова Ольга Мартиновна ola150186@yandex.ru

12. МБОУ «Мохченская СОШ» (Ижемский р-н, Мохча с, Центральная ул, 144)

13. МБОУ «Бакуринская СОШ им.А.П. Филиппова» ( Ижемский район, д. Бакур, ул. Центральная, д. 51), Канева Маргарита Анатольевна, 89041076950

14. ГПОУ «Усинский политехнический техникум» (г. Усинск, пр-д Геологоразведчиков, д.3А; ул. Нефтяников 46)

Подгорецкая Людмила Алексеевна, +79121856566

15. МБОУ «СОШ № 2» г.Усинска, (МО ГО «Усинск», Ул. Нефтяников 44а)

Пигулина А.Х., 8(8214)44 47503, apigulina@mail.ru

16. МУ «Информационно — методический центр» (г. Ухта, ул. Первомайская, 22), Чичилина Ирина Анатольевна тел.: (8216) 76-08-43

17. МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского» (г. Ухта, ул. Пушкина, д. 25), Дорошкова Екатерина Дмитриевна тел.: +7(912) 141-17-66

18. Филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» (Усть-Куломский р-н, с. Усть — Кулом, ул. Советская 35)

Васильев Сергей Геннадьевич, т.89121562003

19. Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина (г. Сыктывкар ул. Коммунистическая 25, ауд.74 )

Подольская Ольга Петровна 89042017495

20. МАУ «Молодежный центр» г. Сыктывкара

(г. Сыктывкар ул. Малышева, д. 13)

Рочева Анастасия Никифоровна 89091295493

По сообщению Молодежного парламента РК