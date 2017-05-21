«Югыд ва» набирает волонтеров

Если вы активны, ответственны, обладаете необходимыми знаниями и умениями и при этом желаете принести пользу природе национального парка «Югыд ва», приглашаем Вас принять участие в волонтерской кампании сезона 2017.

Волонтёром может стать любой человек в возрасте старше 18 лет, который готов и хочет совместить туризм с добрыми делами.

Добровольцам на протяжении шести или 15 дней в рамках водного маршрута, нужно расчищать и готовить туристические тропы, облагораживать туристические стоянки, устанавливать туры и таблички.

Так на реке Подчерье можно отправиться или с 19 июня по 24 июня, или с 17 августа по 23 августа.

На реку Щугор волонтеров приглашают с 28 июня по 12 июля, с 28 июля по 11 августа или с 30 августа по 13 сентября.

Национальный парк предоставляет размещение в палаточных лагерях, лодки для сплава. Питание и проезд до места сбора за счет волонтера.

Всем желающим посетить национальный парк, а так же тем, у кого есть вопросы — необходимо написать на электронную почту parkkomi@mail.ru или куратору проекта Анне Душейко ВКонтакте.