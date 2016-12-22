Юнармия Коми участвует во всероссийской конференции движения

Юнармейцы из Республики Коми посетили конгрессно-выставочный центр «Патриот» и показали свои умения и знания в тактической игре «Захват».

Также на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» (КВЦ «Патриот») был открыт памятник дважды Герою Советского Союза, маршалу Константину Константиновичу Рокоссовскому. Это событие приурочено к 120-летию со дня рождения маршала.

В церемонии открытия памятника приняли участие дочь маршала Надежда Константиновна Рокоссовская, начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-майор Смыслов Михаил Вячеславович, начальник главного штаба «Юнармия» Труненков Дмитрий Вячеславович, ветераны войны и военной службы и представители Юнармейского движения регионов России.

А в это время руководители штабов обсуждали дальнейшее развитие движения и встречались с партнерами организации.