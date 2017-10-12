Юнармия Сыктывкара пополнилась двадцатью новобранцами

Учащихся сыктывкарской школы №36 посвятили в ряды юнармейцев местного отделения Всероссийского Военно-патриотического образовательного движение «Юнармия».

В настоящий момент во многих регионах России членами Юнармия становятся сотни молодых россиян. И наша школа подхватила эту инициативу. Двадцать учащихся были приняты в ряды «Юнармии». Для них — это школа будущего, где воспитывается настоящий характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля к победе. Ребята давали клятву на верность Отчизне: быть честными юнармейцами, преодолевать все преграды и трудности, следовать традициям доблести, отваги и быть достойными людьми.

В гостях были настоящие герои, патриоты своей родины, которые пришли поздравить, сказать напутственные слова и вручить знаки отличия будущим юнармейцам. Они поделились своим опытом, провели настоящий мастер-класс, где рассказали о службе в армии, о воинских подразделениях, об истории военного искусства, даже поучили ребят строевой подготовке.

Встреча прошла в форме живой беседы. Школьникам было интересно узнать обо всём: о распорядке дня, о том, чем занимаются военнослужащие в свободное время, о спортивной и творческой жизни, об особенностях поступления в высшие военные учебные заведения. Ребята узнали, как подготовить себя к военной службе, какие качества в себе необходимо развивать, чтобы стать профессиональным военным. Праздник прошел в теплой, дружеской атмосфере. Общаясь с офицерами, школьники поняли: новые знания пригодятся не только в школе, но и на любом этапе жизненного пути.

Финалом праздника была фотосъемка.

Наталья Гусева

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