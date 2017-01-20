Юные краеведы соберутся в Сыктывкаре на конференцию

25-27 января в Сыктывкаре пройдет очный этап XX республиканской конференции участников туристско-краеведческого движения «Отечество – Земля Коми». Конференция проводится Министерством образования, науки и молодёжной политики РК.

Непосредственную организацию и проведение осуществляет Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма. В числе соорганизаторов – Национальный музей Республики Коми, Республиканский общественный благотворительный фонд жертв политических репрессий «Покаяние», Институт биологии и Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уро РАН, Избирательная комиссия РК, Гимназия искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова, Республиканский центр дополнительного образования.

Основной целью конференции является подведение итогов и совершенствование туристско-краеведческой, исследовательской работы с учащимися по изучению истории, культуры и природы родного края. Конференция имеет давнюю историю: краеведческие конференции проводились с момента образования республиканской Станции юных туристов. Но с конца 90-х годов в связи с утверждением программ всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» и республиканского «Отечество – Земля Коми» конференции стали проводиться на новом качественном уровне.

В настоящее время конференция пользуется популярностью среди педагогов и школьников республики. География представляемых исследовательских работ на конференцию довольно обширна: в среднем в конференции участвуют учащиеся образовательных организаций республики в возрасте от 12 до 18 лет из 16-18 районов республики из 20, с каждым годом растет число городов и районов, проводящих свои краеведческие конференции.

В этом году на заочный отборочный тур конференции заявлены около 100 исследовательских работ из 19 районов. Юные краеведы по традиции представят свои исследовательские работы на 4 секциях: «Культурное наследие Коми края», «Природное наследие Коми края. К туристскому мастерству», «Историческое наследие Коми края» с подсекцией «Выборы в истории Республики Коми», «История политических репрессий. Великая Отечественная война в истории Республики Коми». Впервые за двадцатилетнюю историю конференции конкурс экскурсоводов выделен в отдельную секцию «Юные экскурсоводы». Ребята покажут свои разработки по проведению собственных экскурсий, подготовленных на материале музеев в родной местности.

Наставники юных исследователей смогут обсудить волнующие их вопросы за круглым столом для руководителей делегаций по теме «Туристско-краеведческое движение «Отечество — Земля Коми» в системе дополнительного образования Республики Коми: проблемы, опыт, перспективы».

Для оценки ученических исследований и работы в секциях будут привлечены известные в республике ученые, кандидаты и доктора наук, преподаватели вузов, научные сотрудники Коми научного центра УрО РАН, Национального музея республики.

Как отметил председатель жюри конференции Михаил Рогачёв, уже настало время заниматься изучением истории самой конференции «Отечество – Земля Коми»:

— За 20 лет те школьники, которые на первых конференциях выступали с докладами и экскурсиями, уже выросли, стали личностями. Возможно, уже их дети участвуют в конференции. Исследовательские доклады по истории развития туристско-краеведческого движения «Отечество – Земля Коми» будут очень интересны и актуальны в этом году, юбилейном как для самого форума, так и для детского туризма республики в целом – в 2017 году Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма отметит 65-летие.

Победители конференции получат право представлять нашу республику на заочном туре Всероссийского конкурса «Отечество». С 2006 года Всероссийская конференция «Отечество» и Республиканская конференция «Отечество — Земля Коми» входят в приоритетный национальный проект по поддержке талантливой молодежи «Образование». За период с 2006 года по настоящее время президентские премии за победу в этих конференциях получили уже 34 юных краеведа — участников туристско-краеведческого движения «Отечество – Земля Коми», 32 юных исследователя были удостоены премии Правительства Республики Коми.

По сообщению Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма